كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباجي يكشف حيلة إيران لإسقاط ترامب في انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، إنه "من يشاهد ويتابع أفعال إيران والحرس الثوري يتأكد أنهم يتمنون أي ضربة أمريكية وجرها نحو الحرب".

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن التفسير الوحيد للجنون الفارسي التي تحاول إهانة أمريكا وكرامة القوة العظمى ونرجسية ترامب، هو أنهم فعلاً في مأزق وجودي حقيقي وفعلي فالنظام يرى أنة نتيجة العقوبات المشددة يسقط ويموت بشكل بطيء وينتظر ثورة عارمة شعبية سوف تقتلعه".

وأوضح: "لهذا نجده يستعجل الضربة من أجل كسب التعاطف والتماسك الداخلي والولاء الشعبي نحو السلطة"، مؤكدًا أن إيران ستذهب نحو أعمالها المليشاوية التي تجيدها وستفجر في أماكن متعددة لبعض المصالح الأمريكية وحلفاؤها في منطقة الخليج، بالإضافة إلى استغلال الموقف من قِبل الديمقراطين وبالتالي سهولة إسقاط ترامب في الانتخابات، فهم يتربصون بأي خطأ يرتكبه".

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وتابع: "من الأفضل أنها لا تتم على الأقل في الوقت الحالي، لأن العقوبات الاقتصادية تؤتي أكلها و مفعولها أقوى من الحرب والاكتفاء بمشاهدة إيران تموت ببطء أفضل بكثير وهذا الذي تخاف منه إيران أكثر من الحرب، وفي حالة فوز ترامب لفترة ثانية يكون حال إيران أسوأ وحينها يقرر أهمية ضرب إيران من عدمه ومدى جدوى ذلك".

وشدد "ديباجي"، على أن أفضل رد عملي من ترامب هو ضرب أذرعها في المنطقة والسماح للتحالف العربي تحرير ميناء الحديدة والتشديد الأمني في منطقة الخليج العربي، وتهيئة الأجواء في الشهور القادمة بتنظيف العراق واليمن وسوريا ولبنان من أذرع إيران ومن ثم الاستعداد لما يحدث لإيران بعد تشديد العقوبات خلال هذه المدة.