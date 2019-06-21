كارول سماحة تفتتح أولى سهرات موازين.. وتهدي للمغاربة “مطلقة” -فيديو

اعتبرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، أن مهرجان موازين الذي تفتتح سهراته، اليوم الجمعة، حدث بصبغة عالمية وليس عربية فقط، متحدثة عن رهبة المشاركة فيه، وكذلك عن تجربة جديدة تعيدها لميدان التمثيل بعدما أبعدتها عنه الأمومة.

وقالت كارول سماحة في الندوة الصحفية الخاصة بحفلها في موازين، أن رهبة هذا المهرجان تتجلى في أنه منقول تلفزيا، ما يعني أن الجمهور يشاهد الحفل بكثافة، مضيفة: ” شعوب دول المغرب العربي ذواقة موسيقيا، وبالتالي يتوجب على الفنان اختيار ما سيقدمه أمامها في حفلات بعناية”.

وفسرت كارول سبب غيابها عن التمثيل في الفترة الأخيرة، موضحة أن الأمومة جعلتها تفكر في ابنتها أكثر، وتتفادى الابتعاد عنها لفترة طويلة، كاشفة أنها ستشارك في فيلم لبناني جديد بعنوان” بالصدفة”.

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كاورل تحدثت كذلك عن أغنيتها” المطلقة” التي لقيت إشادة واسعة في العالم العربي وعبرت عن استغرابها لاستخدام الملاهي الليلة للأغنية بريتم “هاوس”، معتبرة أن كلماتها تحمل دلالات كبيرة.

يذكر أن كارول سماحة تفتتح ليلة اليوم سهرات منصة النهضة بمهرجان موازين إلى جانب الفنان المغربي محمد رضا.