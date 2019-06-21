دفاع بوعشرين يطالب باستدعاء ضابط الدرك الملكي وحسن طارق كشهود في القضية

طالب دفاع توفيق بوعشرين، مساء الجمعة، استدعاء مجموعة من الشهود، بناء على الفقرة “ه” من المادة 14، من العهد الدولي الخاص، للحقوق المدنية والسياسية، الذي يتحدث عن الحقوق الدنيا للمتهم، والذي ينص على أنه يجب أن يتمكن المتهم، من استدعاء شهود النفي، بنفس الوسائل، الممنوحة لاستدعاء الشهود الذين تستدعيهم النيابة العامة.

أيضا، طالب سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، من هيأة المحكمة، الاستماع إلى منظفة، تعمل بمؤسسة بوعشرين الإعلامية. ويرى السهلي أن الاستماع إلى المنظفة في المؤسسة أمر مهم، وذلك لتحديد محجوزات مكتب بوعشرين، لأنها تملك مفاتيح المكتب، وبالتالي هي القادرة على تحديد ما يوجد داخله.

وطالب دفاع بوعشرين، أيضا، من المحكمة استدعاء عون الشرطة (ه.ج )، فبحسب دفاع بوعشربن، فإن مدة الفيديوهات، تقدر بـ15 ساعة و3 دقائق، لكن المثبت، بأن العون فرغ الفيديوهات ابتداء من 8 مساء إلى 8 صباحا، أي 12 ساعة.

وتساءل دفاع بوعشرين عن المنطق في المنهجية التي استعملها عون الشرطة في تفريغ فيديوهات مدتها 15 ساعة في مدة 12 ساعة.

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بالإضافة إلى الشهود السابقين، طالب دفاع بوعشرين باستدعاء السفير حسن طارق، وذلك بسبب ارساله رسالة نصية لبوعشرين، قبل أيام من اعتقاله، تحذره من مداهمة الشرطة له.

إضافة إلى ذلك، طالب دفاع بوعشربن، فصل ملف وداد ملحاف، عن باقي الملفات، واستدعاء ضباط الدرك الملكي، الذين قاموا بالخبرة التقنية على الفيديوهات.

وأثار دفاع بوعشرين، انتباه المحكمة، حول خيط معزول، يقدر بـ14 مترا، ضمن المحجوزات، إضافة إلى وجود كاميرا واحدة عوض كاميرتين.