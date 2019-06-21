قرر حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، سنة 2003، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة.
وذكر بيان مشترك تم توقيعه في نهاية زيارة الوزيرة الأولى لباربادوس، السيدة ميا موتلي للمغرب، أن حكومة باربادوس ستواصل المبادرات التي اتخذت من طرف أزيد من 162 بلدا عبر العالم.
وأضاف البيان المشترك أن حكومة باربادوس دعت جميع الأطراف لمواصلة، وبحسن نية، المفاوضات من أجل الحفاظ على الدينامية التي أطلقها مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بالمصداقية والجدية والواقعية، والعمل من أجل حل سياسي قائم على الواقعية وبروح التوافق، في إطار الوحدة الترابية للمغرب وطبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبهذا الصدد، تقر حكومة باربادوس بالتزام المملكة المغربية تجاه المسلسل السياسي وبتعاونها الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار آخر للمغرب.. حكومة باربادوس تسحب اعترافها بجبهة “البوليساريو” الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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