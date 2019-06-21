التصعيد في الخليج العربي إلى مجلس الأمن الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلبت الولايات المتحدة الأميركيّة، اليوم، الجمعة، عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدوليّ يوم الإثنين المقبل، حول إيران، في ظلّ التوتر المتصاعد بين الطرفين.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس، نقلتها "رويترز"، "سنطلع المجلس على أحدث التطورات في ما يتعلق بإيران ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرًا".

إيران تتراجع: لم نتلقَ رسالة من ترامب

وبعدما صرّح مسؤولان إيرانيّان لـ"رويترز"، فجر الجمعة، إن بلادهما تلقّت رسالةً من الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم عسكريّ وشيك، تراجعت إيران رسميًا عن ذلك، وصرّحت أنّهما لم تتلقَ رسالة أبدًا.

وتصرّ السلطات الإيرانيّة أن الطائرة الأميركيّة أسقطت في المياه الإيرانيّة، بينما تصرّ الولايات المتحدة، في المقابل، على أنّها أسقطت في المياه الإقليميّة.

اتصال هاتفي بين بن سلمان وترامب: إيران والنفط

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وليّ العهد السعودي، محمّد بن سلمان، لمناقشة "الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية"، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتصال، في ظلّ ارتفاع طفيف في أسعار النفط، وسط مخاوف من أن يؤثر التصعيد في الخليج على إمدادات النفط حول العالم، رغم أن ترامب قال في لقاء مع مجلة "تايم"، الأربعاء الماضي، أنه لن يوجّه ضربةً عسكريةً لإيران لحماية إمدادات النفط.

ترامب: لهذا تراجعتُ عن قصف إيران

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وفي وقت سابق اليوم، أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات على إيران لتفادي سقوط خسائر بشرية فادحة، لكنه واصل تهديده بالرد على طهران إثر إسقاطها طائرة أميركية مسيرة.

وروى ترامب في سلسلة تغريدات ما جرى مساء الخميس بالتفصيل، في واقعة غير مسبوقة بالنسبة إلى رئيس للولايات المتحدة.

وكتب "كنا مسلحين وجاهزين للرد الليلة الفائتة (عبر استهداف) ثلاثة مواقع مختلفة حين سألت عن عدد الأشخاص الذين سيقتلون. وكان الجواب من أحد الجنرالات: 150 شخصًا سيدي. قبل عشر دقائق من الضربة أوقفتها، كان ذلك غير متكافئ بالنسبة إلى هجوم على طائرة مسيرة".

وفي مقطع من مقابلة مع قناة "إن بي سي"، أكّد ترامب أن الطائرات الأميركية لم تكن قد أقلعت حين اتخذ قراره، وقال "لكنها كانت قادرة على التحليق سريعًا. وكانت الأمور ستصل إلى درجة لن نكون قادرين على التراجع".

وأسقطت إيران، الخميس، طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، مؤكدة أنها انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدة.

وساهمت هذه الواقعة في تصعيد التوتر بين البلدين، مع استمرار إدارة ترامب في تبني سياسة "الضغوط القصوى" لدفع إيران إلى الحد من طموحاتها النووية وتقليص نفوذها الإقليمي.

وأضاف ترامب عبر تويتر "لست مستعجلا، جيشنا جاهز وهو الأفضل في العالم بدرجات. لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ليس ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم".