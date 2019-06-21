رفضت السلطات المصرية تأبين مرسي فأبّنه العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل حول العالم صلاة الغائب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، إذ شهدت مساجد عدة حول العالم، تأبينه، وأداء صلاة الغائب بعد قراءة القرآن والدعاء ترحمًا عليه، منذ وفاته يوم الإثنين الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ودفن مرسي في جنازة صغيرة اقتصرت على بضعة أفراد من أسرته ومحاميه، وسط تواجد أمني مكثف، خلافا لرغبة مرسي بدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية (شمالي مصر)، كما لم تسمح السلطات لأسرته بتلقي العزاء فيه أو أداء صلاة الغائب عليه من قبل أهالي قريته.

وأدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ومسؤولون أتراك، اليوم الثلاثاء، صلاة الغائب في مسجد الفاتح بإسطنبول.

وخلال الأيام الأربع الماضية، تواصلت صلاة الغائب على مرسي، في كل من المسجد الأقصى، والناصرة وقرية كفر كنا، ومدينة قلنسوة، ومدينتي عفرين وعندان بريف حلب بسورية،وكذلك عواصم قطر والسودان وموريتانيا وليبيا، وولايتي برج بوعريرج وغليزان وبلدية بوروبة بولاية الجزائر بالبلد الحامل للاسم نفسه.

وتواصلت الصلوات في مدن لاهور وكويتا وكراتشي في باكستان، واوبرن وسيدني بأستراليا، ومدينة حيدر آباد الهندية، ومدينة آناهايم في ولاية كاليفورنيا وولايتي نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وكذلك المركز الإسلامي تشانزيلو بالسيمو ومدينة ميلانو في إيطاليا، بجانب العاصمة الألمانية برلين، ومدينة بيربينيان الفرنسية، والساحة الحمراء في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن، ومقاطعة أونتاريو بكندا، إضافة إلى العاصمة النمساوية فيينا، وكيب تاون بجنوب إفريقيا.

ولم يتمكن أنصار مرسي في مصر من أداء صلاة الغائب في أي من المساجد البارزة لوجود تشديدات أمنية، إلا أن بعض الأهالي في مسقط رأسه بقرية العدوة (دلتا النيل/شمال) أقاموا الصلاة على روحه، قبل أن تلاحقهم السلطات وتمنع أداء الصلاة لاحقًا.

والجمعة، حذَّرت وزارة الأوقاف المصرية، أئمة المساجد من مخالفة موضوع خطبة الجمعة المحددة، وذلك في أول صلاة جمعة بعد وفاة مرسي.

ودعت في بيان مسؤولي الوزارة، إلى تكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، غير أن أحد مساجد غرب القاهرة، شهد أداء صلاة الغائب على مرسي، بعد أن فرغ المصلون من أداء صلاة الجمعة، وفق موقع إخباري مصري.

ورصدت "الأناضول" المدن والمناطق التي شهدت أداء صلاة الغائب على مرسي، اليوم عقب صلاة الجمعة، حول العالم، والتي جاءت كالتالي:

أفريقيا

شهدت معظم مساجد الصومال، بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على مرسي، في مسجد عمر بن خطاب، بالعاصمة مقديشو، بعد قراءة القرآن والدعاء ترحما عليه.

وتخلل الصلاة عرض لقطات فيديو لبعض مواقف مرسي خلال فترة رئاسته، التي تحدث فيها عن أوضاع الصومال وحصار غزة. وبعد صلاة الغائب، أقام مئات المواطنين وقفة في تقاطع زوبي الشهير بالعاصمة، حدادا على مرسي، حاملين صورا له عليها عبارات تعزية.

كما شهدت مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا تأدية الصلاة على روح مرسي.

وفي نيجيريا قالت جماعة "تعاون المسلمين"، عبر "تويتر"، إن كل مساجد الجمعة التابعة للجماعة تقيم فيها صلاة الغائب مباشرة بعد صلاة الجمعة على الشهيد الدكتور محمد مرسي.

في آسيا

وبشعار "المسجد الأقصى لا ينسى الأوفياء"، رصد ناشطون فلسطينيون عبر "تويتر"، تضامن الآلاف مع مرسي، وتوزيع التمور صدقة على روحه.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأداء صلاة الغائب على روح مرسي، في عدد من مساجد قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.

كما أدى عشرات الفلسطينيين، بعد شعائر الجمعة، صلاة الغائب على مرسي، قرب جدار الفصل الإسرائيلي ببلدة نعلين غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، قبيل انطلاق مسيرة أسبوعية منددة بالجدار.

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وفي العراق، اعتبر المرجع الشيعي البارز محمد مهدي الخالصي، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مدينة الكاظمية، وفاة مرسي "جريمة اغتيال" ضمن مخطط الحرب على الإسلام.

ونظمت الجماعة الإسلامية وهيئة علماء المسلمين في العاصمة اللبنانية بيروت، صلاة الغائب بمركز الدعوة الإسلامية في منطقة عائشة بكار.

كما نقلت تقارير محلية أن مساجد في محافظات دهوك والأنبار ونينوى العراقية شهدت إقامة صلاة الغائب على مرسي، عقب صلاة الجمعة.

وفي العاصمة الأردنية عمان، هتف المئات للرئيس الراحل، خلال مسيرة شعبية رافضة لصفقة القرن ومؤتمر المنامة، بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية، بعد أداء صلاة الغائب على روحه.

وردد المشاركون شعارات من قبيل: "شهيد الأمة مرسي"، ورفعوا صورا لمرسي كتب عليها "نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس.. الشهيد الرئيس محمد مرسي".

وشهدت ساحة الحرية بمدينة تعز اليمنية، حشودًا أدت صلاة الغائب على مرسي عقب صلاة الجمعة.

كما أصدرت وزارة الشؤون الدينية الماليزية، تعميمًا للمساجد في عموم البلاد بضرورة إقامة صلاة الغائب على مرسي عقب شعائر الجمعة.

وفي باكستان، أفاد مغردون عبر تويتر، بأداء صلاة الغائب على "الشهيد مرسي"، في مختلف المدن الباكستانية.

وشهدت مساجد بالفلبين، أداء صلاة الغائب على مرسي، بحسب ما تناقله مغردون من صور ومقاطع فيديو بـ"تويتر".

كما أدى مصلون في العاصمة اليابانية طوكيو صلاة الغائب على مرسي.

أوروبا

مسجد الرابطة الإسلامية بمدينة مالمو بالسويد، شهد صلاة الغائب على الرئيس الراحل.

كما أعلنت اللجنة التنسيقية للجالية المصرية بالنمسا تنظيم وقفة احتجاجية في فيينا، تنديدًا بالنظام المصري وتضامنًا مع مرسي بعد وفاته.

ووفق الناشط المصري، أسعد طه عبر تويتر، أدى "المصلون في سراييفو بالبوسنة والهرسك صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل مرسي".

وشهدت مدينتي بولونيا وتورينو في إيطاليا، أداء صلاة الغائب على مرسي.

وتوفى مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر الإطاحة به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر، لكن القاهرة رفضت هذه الاتهامات، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".