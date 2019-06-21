مانشستر يونايتد يقرر التضحية ببوغبا في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا طرأ بخصوص مصير النجم الفرنسي، بول بوغبا، عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي وإمكانية رحيله في الصيف.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر، قرر التضحية ببوغبا في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوغبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة.

ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن بول بوغبا يفضل الآن العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال إلى ريال مدريد.