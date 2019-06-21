أبناء سخنين يتعاقد مع مدرب للموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقدت إدارة اتحاد أبناء سخنين مع المدرب نيسان يحزقيل من أجل قيادة الفريق الموسم الكروي المقبل 2019-2020 في الدرجة الممتازة.

وتفاوضت الإدارة السخنينية مع عدد من المدربين خلال الفترة الماضية، لتستقر بالأخير على يحزقيل من أجل تولي تدريب الفريق.

وتسعى إدارة الفريق السخنيني للاحتفاظ بخدمات عدد من لاعبي الفريق الأساسيين الموسم القادم، بالإضافة إلى جلب بضعة لاعبين مجربين آخرين من أجل المنافسة على العودة إلى الدرجة العليا.

وكان اتحاد أبناء سخنين قد هبط إلى مستوى الدرجة الممتازة بعد 12 موسما متتاليا له في الدرجة العليا، بحيث وبعكس التوقعات أنهى الموسم الماضي بالمركز الأخير بترتيب لائحة الدوري.

تجدر الإشارة إلى أنه للمرة الأولى ستتنافس 5 فرق عربية بالدرجة الممتازة الموسم المقبل، بحيث إلى جانب اتحاد أبناء سخنين ستتواجد كل من فرق هبوعيل أم الفحم، الوحدة كفر قاسم، أبناء اللد وأخاء الناصرة.