قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:52 مساءً, 21 يونيو 2019 م المناطق_واس قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله ، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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