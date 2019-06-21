اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، الاستيلاء على كدس للاعتدة والأسلحة في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ وأثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت اليوم من الاستيلاء على كدس للعتاد في صحراء الجريحة بالخالدية – الانبار".
واضافت المديرية، أن "القوة ضبطت فيه هاون ٨١ ملم عدد / ١٣ ،و ركيزة هاون ٨١ ملم عدد / ١١، و صفيحة قاعدة هاون عدد / ١٥، و سبطانة هاون ٦٠ ملم عدد / ٢ ، و قنبرة هاون ٨١ ملم عدد / ١٠"، لافتة الى انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".
واضافت المديرية، أن "القوة ضبطت فيه هاون ٨١ ملم عدد / ١٣ ،و ركيزة هاون ٨١ ملم عدد / ١١، و صفيحة قاعدة هاون عدد / ١٥، و سبطانة هاون ٦٠ ملم عدد / ٢ ، و قنبرة هاون ٨١ ملم عدد / ١٠"، لافتة الى انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس للاعتدة والأسلحة في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.