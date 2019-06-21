الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس للاعتدة والأسلحة في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، الاستيلاء على كدس للاعتدة والأسلحة في جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ وأثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت اليوم من الاستيلاء على كدس للعتاد في صحراء الجريحة بالخالدية – الانبار".



واضافت المديرية، أن "القوة ضبطت فيه هاون ٨١ ملم عدد / ١٣ ،و ركيزة هاون ٨١ ملم عدد / ١١، و صفيحة قاعدة هاون عدد / ١٥، و سبطانة هاون ٦٠ ملم عدد / ٢ ، و قنبرة هاون ٨١ ملم عدد / ١٠"، لافتة الى انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

