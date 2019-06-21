المئات من اهالي كربلاء يتظاهرون وسط المحافظة

تظاهر المئات من اهالي محافظة كربلاء، الجمعة، وسط المحافظة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات في المحافظة.
وقال مراسل السومرية، إن المئات من أهالي كربلاء يظاهروا، اليوم، وسط المحافظة.
واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد.
واضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد.
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