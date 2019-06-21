سائرون تطلب تمديد الفصل التشريعي الثاني ٣٠ يوما

وقال النائب عن سائرون جواد الموسوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نظرا لوجود قوانين مهمة غير مكتملة مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات وانهاء العمل بالوكالة وعدم اكتمال الكابينة الوزارية، فإن سائرون تطلب تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة ٣٠ يوما".واعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الأحد (16 حزيران 2019) أن إنتاجية البرلمان خلال الفترة السابقة "متواضعة"، كاشفاً عن مساعٍ لتمديد الفصل التشريعي البرلماني لمدة شهر.

يشار إلى أن العطلة التشريعية ل‍مجلس النواب من المفترض أن تبدأ في الثالث من تموز المقبل وتستمر لشهرين.

