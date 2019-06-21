الصدر يدعو الحكومة لمنع ذهاب السياسيين للحج هذا العام

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قرب موعد الحج.. على الحكومة القيام بما يلي: منع السياسيين من الذهاب الى الحج لهذا العام، ومنع ذهاب كل من ذهب للحج سابقا من السياسيين وغيرهم، وتشكيل لجنة موثوقة للاطلاع على اوضاع الحجاج قبل الذهاب والى حين الرجوع، وتوفير الفرصة للذهاب للحج لمن لم يذهب سابقا".واضاف الصدر في تغريدته، أن "حصة عوائل الشهداء والجرحى وما شابه ذلك لا يجب ان تكون على حساب عامة الناس، ويجب تقديم كبار العمر في الذهاب للحج، ومنع كل من يسيء لسمعة العراق اثناء تأديته مناسك الحج، ومنع التعاملات ذات الصبغة الطائفية مع الحجاج".

وشدد الصدر في تغريدته على "منع حثث الاحزاب ولو لهذه السنة فقط وإن منعت مرارا كان افضل"، داعيا الى "التنسيق مع الحكومة السعودية في توفير الخدمات للحجاج العراقيين بصورة لائقة".

