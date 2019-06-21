شرطة الديوانية تعتقل متهما بقتل شاب عثر على جثته مذبوحا في عفك

اعلنت شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، اعتقال متهم بقتل شاب عثر على جثته اليوم مذبوحا في قضاء عفك. وقالت الشرطة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "القوات الامنية في قيادة شرطة محافظة الديوانية تمكنت اليوم من القاء القبض على أحد المشتبه بهم في حادث مقتل المجنى عليه الشاب غيث هاشم شلال الذي عثر على جثته اليوم الجمعة مذبوحا في قضاء عفك بعد يومين من فقدانه".



واضافت الشرطة، ان "التحقيقات مازالت مستمرة مع المتهم من قبل فريق عمل عالي المستوى".



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