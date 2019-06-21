تنشر الخليج 365 جداول تبين ارقام حوادث الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية في عموم انحاء البلاد، بالاضافة الى الاسباب التي نتج عنها الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالجداول.. عدد الحرائق في المحاصيل الزراعية واسبابها خلال 42 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.