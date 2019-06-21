نجل مرسي يتهم السيسي ومسؤولين في نظامه بقتل والده

اتهم عبد الله، نجل محمد مرسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين بنظامه بـ"قتل" والده.
وختم تغريدته التي تفاعل معها مئات المغردين، قائلا: "عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم".
وتوفي مرسي، الإثنين، بعد 6 سنوات قضاها في السجن إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وجهات حقوقية ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
لكن القاهرة رفضت هذه المزاعم، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".
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