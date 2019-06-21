ترامب يناقش مع محمد بن سلمان التهديد الإيراني

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني.

وأصدر البيت الأبيض بيانا، الجمعة، جاء فيه: "ناقش الزعيمان عبر اتصال هاتفي الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي سوق النفط العالمية، والتهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".

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وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد جيش بلاده لأي تصعيد مع إيران، كاشفا عن عقوبات جديدة على نظام طهران.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات، إنه أوقف ضربة عسكرية مرتقبة لإيران قبل موعدها بعشر دقائق؛ لأن "الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة".

وأوضح أن "الضربة العسكرية كانت تستهدف 3 مواقع، وكانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا، ولست في عجلة من أمري، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد إيران موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس".

وكانت إيران أسقطت الخميس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".