قياديان بالمعارضة يحذران من استهداف أردوغان للأكراد

اتهم قياديان في حزب مؤيد للأكراد، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة بث الفرقة في صفوف الأكراد قبل جولة الإعادة في انتخابات إسطنبول التي تجرى الأحد المقبل.

وأعاد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد التأكيد على دعمه لمرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار.

وتشهد تركيا الأحد المقبل جولة إعادة يتم خلالها الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي سبق وفاز به مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، متفوقا على بن علي يلدريم، مرشح أردوغان والعدالة والتنمية، وهما نفس المرشحان في جولة الإعادة مع آخرين.

وزعمت وكالة الأناضول للأنباء أن عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، دعا أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، الخميس، لالتزام الحياد السياسي قبل انتخابات بلدية إسطنبول في إشارة إلى أنه ربما يقترح عليهم الامتناع عن التصويت.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إن بيان أوجلان يشير إلى "صراع خطير على السلطة" فيما بين القيادات الكردية.

إلا أن الرئيسين لحزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان وسيزاي تيميلي قالا في بيان مشترك إن "مساعي الرئيس أردوغان لتأليب حزبنا ضد أوجلان عبر نص مسرب بطريقة غير أخلاقية يظهر مدى اليأس الذي وصل إليه".

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وأضاف البيان "ليس هناك تغير في استراتيجية حزب الشعوب الديمقراطي الانتخابية ولا في خطواته التكتيكية".

وبحسب موقع ألماني، فإن أردوغان يخشى من "كابوس" الأحد، وسط توقعات بفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بإسطنبول.

وقال موقع "أر بي" الإخباري الألماني: إن "الأتراك يريدون أكرم إمام أوغلو عمدة لمدينة إسطنبول.. المدينة الأكثر ثراء والأقوى اقتصادا، والأكثر تأثيرا من الناحية السياسية، تحدد في انتخاباتها البلدية مستقبل أردوغان".

وتابع: "قبل أيام من موعد الانتخابات، عقد أكرم أوغلو فعالية انتخابية في أجواء ممطرة، والمياه تغرق أركان المدينة، ورغم ذلك حضرت أعداد كبيرة من الناس وانتظروا خطاب مرشح حزب الشعب بشغف".

ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

وعلى وقع الهزيمة داخل إسطنبول قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو/حزيران، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.

استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن إمام أوغلو يتقدم على بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول، لكن الملايين يترقبون مناظرة متوقعة بين المرشحين مساء الأحد المقبل، والتي ستؤثر كثيراً في نسب التصويت.