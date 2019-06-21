إصابة 79 فلسطينيا في الجمعة الـ62 لمسيرة العودة بغزة

أصيب 79 فلسطينيا على الأقل بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ62 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 79 إصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال شرقي قطاع غزة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم مسعفون من الإغاثة الطبية.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى مخيمات العودة شرق القطاع في الجمعة الـ62 لمسيرة العودة، وكسر الحصار التي حملت اسم "الأرض مش للبيع".

واقترب مئات المتظاهرين من السياج الحدودي وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة التي أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه التجمعات ما أدى لوقوع الإصابات.





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وفي البيان الختامي للفعاليات، قالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن غزة ستشهد يوم الثلاثاء القادم مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا؛ رفضا لمؤتمر البحرين الساعي لتصفية القضية الفلسطينية.





وقالت الهيئة إن الأربعاء القادم سيشهد أيضا مسيرات ومؤتمرا شعبيا لرفض ما وصفته "تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين".

كما دعت الهيئة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة، مؤكدة استمرار المسيرات بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية حتى تحقيق أهدافها.





ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 318 فلسطينياً (12 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب نحو 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.



