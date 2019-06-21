فيديوجراف.. مصر والمغرب على رأس المرشحين لخطف لقب أمم أفريقيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ32 على الأراضي المصرية، يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، وسط رغبة واضحة من عدة منتخبات للظفر باللقب.

ويعد المنتخبان المصري والمغربي الأوفر حظا لنيل اللقب هذا العام، وسط منافسة شرسة من عدة منتخبات مدججة بعدد هائل من النجوم.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي أبرز المنتخبات المرشحة للظفر باللقب.