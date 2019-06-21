واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الاثنين في شأن ايران

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مجلس الأمن طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي الاثنين لبحث التطورات الاخيرة المتصلة بايران في الخليج، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الجمعة. وقال أحد هذه المصادر رافضا كشف هويته إن واشنطن طلبت إجراء مباحثات بين الدول ال15 الاعضاء في المجلس حول "آخر التطورات المتصلة بايران والحوادث الاخيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط".

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