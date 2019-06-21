انت الان تتابع البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا مع ولي عهد السعودية حول إيران وسوق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية للرئيس الاميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم الجمعة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط بعد أن تسبب التوتر مع إيران في زيادة أسعار الخام.

وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان الدور الحيوي للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط العالمية. كما ناقشا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني".