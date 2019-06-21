الان تتابع البيت الأبيض: ترامب والأمير محمد بن سلمان بحثا التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:33 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدّث اليوم الجمعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط وفي سوق النفط، كما ناقشا أيضاً “التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي الذي ينتهجه النظام الإيراني”.

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