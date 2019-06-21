رئيس المجلس العسكري الانتقالي: لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع

دعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى الحرية والتغيير، إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأكد جاهزية المجلس لتكملة الحوار.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن البرهان في كلمة له في قاعة الصداقة بالخرطوم أمام العاملين بالحقل الصحي: "ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد"،

ورحب بحوار مفتوح دون إقصاء لأي سوداني، وأن يكون الحل مرضياً لكل فئات الشعب السوداني، من أجل التوصل إلى حل توافقي، وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرهان: "لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع"، مؤكداً أن البلد لا يتحمل أن يكون بلا حكومة أكثر من ذلك، ولا يتحمل انقلاباً آخر، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل على تهيئة البيئة للحريات والانتخابات النزيهة الحرة لإشاعة السلام.

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وأضاف البرهان "الذي حدث في مكان الاعتصام شيء مؤسف، ونحن من اليوم الأول تعاهدنا على تفادي فضه لأنه كان رمزية للثورة، وكنا نتمنى أن يكون مزاراً للثورة ولكن حدث ما حدث".

وأشار إلى أن "الذي حدث في الميدان حصل فيه كثير من الكذب والإشاعات، وأن الذين يعملون في المهن الطبية والصحية يعلمون كم نفرا توفي وكيف قتل".

وأكد دعمه للصحة والكوادر الصحية للبلاد، واعداً بالاهتمام بزيادة أجور، وسكن وبيئة، عمل الكوادر الطبية، والصحية.