العسكري السوداني: نعرف من أمر بفض اعتصام الخرطوم

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الذي يدير السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، اليوم الخميس، أنهم يعلمون من المسؤول عن فض الاعتصام الدموي قبل أسبوعين في الخرطوم، موضحاً أن المجلس العسكري سيعاقب المسؤولين عن هذا الإجراء.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في خطاب نقله التليفزيون السوداني: "توصلنا إلى الشخص المسؤول عن فض الاعتصام، ولا أرغب في التأثير على لجنة التحقيق، لكن هذه المسألة ستكشف".

وفضت قوات الأمن السودانية، وبينها قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في 3 يونيو (حزيران) الجاري الاعتصام الذي كان يضم منذ شهرين متظاهرين كانوا يطالبون بنقل العملية الانتقالية إلى حكومة مدنية.

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وأسفر قمع المتظاهرين في الاعتصام والشوارع في الخرطوم عن مقتل 61 شخصاً، وفقاً للسلطات، لكن المعارضة رفعت العدد إلى 113.

وأوضح حميدتي، أن أي عنصر في الأجهزة الأمنية "تجاوز اختصاصه" سيقدم لمحاكمة "نزيهة وعلنية".

واعتقلت السلطات الأربعاء، 9 أشخاص من أصل 23، كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع، هددوا "أشخاصاً معروفين" رغم أنهم لا ينتمون لهذا الجهاز.