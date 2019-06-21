شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يوقف الهجوم على إيران ويزيد من عقوباتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، إنه أوقف ضربة عسكرية كانت مرتقبة لإيران، لأن الرد لم يكن ليأتي متناسباً مع إسقاط النظام الإيراني لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة. مضيفاً أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس (الخميس).

وقال ترمب في سلسلة من تغريداته في الصباح الباكر: «أوقفت الهجوم قبل موعده بعشر دقائق... لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة، ولست في عجلة من أمري، خططت لضرب ثلاثة مواقع مختلفة رداً على إيران لكن 150 شخصاً سيلقون حتفهم».

وأضاف:«العقوبات موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس».