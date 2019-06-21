الحكومة اليمنية تحمل الحوثيين تعليق «الأغذية العالمي» المساعدات الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، تعز

حملت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الصادر أمس الأول بشأن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وخاصة في صنعاء، والذي سوف يؤثر على 850 ألفا من اليمنيين الأكثر حاجة من أطفال ونساء ورجال.

وأدانت وزارة الخارجية في بيان لها بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثيين في سرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن، وأكدت أن استمرار تعنت الحوثيين وإصرارهم على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية يعد جريمة وانتهكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في مديرية رازح غرب صعدة، شملت تلة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في رازح غرب صعدة وتمكنوا من دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية منها، وضرب تحصيناتها في مناطق أخرى، وذلك بحسب ما قاله قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن إيران تنشر الإرهاب في اليمن عبر وكلائها الحوثيين وتستخدمهم كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية وتستمر في عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخبرات تطويرها.

وحذر الوزير الإرياني، خلال لقائه مدير مكتب اليمن وعمان في مجلس الأمن القومي الأمريكي بمقر البيت الأبيض أليسون مينور، من الممارسات الإرهابية للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وقيامها بتغذية الفكر الإرهابي الطائفي واستقطاب الأطفال وتحويلهم إلى أدوات للقتل ووقود للحرب من خلال عمليات غسيل العقول والشحن الطائفي.

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