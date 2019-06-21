السعودية تهدي ألبانيا 50 طنا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تيرانا

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية حكومة السعودية إلى ألبانيا المتضمنة 50 طنا من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا ولاورين لولي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.