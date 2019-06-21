التحالف يحبط أعمالا إرهابية حوثية باستخدام قوارب مفخخة بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر أمس عملية استهداف نوعية شمال الحديدة ضد أهداف معادية تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية، تمثل خطرا حاليا وهجوما وشيكا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف شملت خمسة زوارق مفخخة ومسيرة عن بعد جرى تجهيزها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية؛ لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد في انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية، ودروعا بشرية.

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وبين المالكي أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بـتكتيكات الحرس الثوري الإيراني التي نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للميليشيات الحوثية، وتمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية؛ لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

من جهة أخرى تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس الأول باتجاه جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافها وأعمالها العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا لنؤكد حقنا المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ماذا قال المالكي؟