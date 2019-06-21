شكرا لقرائتكم ترمب: الصواريخ الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة مع "إن بي سي نيوز"، اليوم الجمعة، إن قضية الصواريخ الباليستية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مستقبلي مع إيران.
وأضاف الرئيس الأميركي أنه كان على وشك الموافقة على ضربات ضد إيران بسبب إسقاطها طائرة أميركية مسيرة، لكنه لم يتقبل فكرة إزهاق الأرواح انتقاما لذلك.
وأضاف ترمب أنه سأل قادة الجيش عن العدد المحتمل للأشخاص الذين قد يقتلون في العملية، وقال: "ردوا بالقول: ما يقرب من 150 سيدي. وفكرت في الأمر للحظة. وقلت: أتعرفون؟ لقد أسقطوا طائرة غير مأهولة. وها نحن ننظر الآن في أمر مقتل 150 شخصا. ولم أتقبل الأمر، ولا أعتقد أنه متناسب مع ما حدث".
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