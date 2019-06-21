ترامب: مستعد للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة

كشف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أنني كنت مستعدا لضرب ​إيران​ لكنني لم أتقبل فكرة قتل 150 شخصا مقابل إسقاط ​طائرة​ مسيرة"، مؤكداً "أنني مستعد للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة"، مشيراً إلى أنه "يجب تضمين مسألة ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية في أي اتفاق مع ​طهران​".

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