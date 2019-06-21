MTV: ترامب لا يزال يفكر باستخدام القوة ضد ايران للمحافظة على صورة أميركا أمام العالم

علمت قناة الـ"MTV" أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يزال يفكر في استخدام القوة ضد ​ايران​ للمحافظة على صورة ​أميركا​ أمام ​العالم​".

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