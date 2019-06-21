شركات عالمية تعلن وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز

أعلنت شركات طيران عالمية بارزة من ضمنها الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات و"كي ال ام" ولوفتهانزا الجمعة عن وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة بعد إسقاط طائرة مسيرة أميركية. ويأتي هذا القرار بعدما أطلقت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحذيراً يمنع شركات الطيران المدني الأميركية من التحليق في أجواء الخليج وخليج عمان.
وذكرت سلطة الطيران المدني الأميركية في بيان إنّ هذه القيود مردّها إلى "ازدياد الأنشطة العسكرية وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، مما يشكّل خطراً غير مقصود على عمليات لطيران المدني الأميركي"، وذلك فيما تخوض الولايات المتحدة وايران حرباً كلامية بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة مسيرة أميركية.
وينطبق القرار الأميركي فقط على الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة. وقالت شركة "يونايتد ايرلاينز" إنها ستعلق رحلاتها بين نيوارك وبومباي تنفيذاّ للقرار.
لكن شركات أوروبية وآسيوية وعربية أكدت بدورها وقف التحليق فوق مضيق هرمز.
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