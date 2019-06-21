غوتيريس: لتجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد الوضع في الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الجهات إلى "تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد الوضع في ​الخليج​"، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا التفويض ولا القدرات لتحديد مكان إسقاط الطائرة الأميركية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن يوم أمس إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" من طراز غلوبال هوك تصنعها الشركة الأميركية نوثروب غرونمان لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.