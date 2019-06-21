أكد رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، أن "الأجواء فوق مياه الخليج آمنة وأن جميع شركات الطيران تسير رحلاتها دون تغيير في مساراتها"، مشيراً إلى أن "ايران لم تسجل أي انخفاض في أعداد الرحلات في الأجواء الإيرانية، وأن الطائرات التابعة لمختلف الدول والشركات لا تزال تعبر بشكل طبيعي".
ولفت إلى "اننا لم نتلق أي طلب من أي شركة طيران أجنبية لتغيير مسارها أو إلغائه أثناء عبورها الأجواء الإيرانية".
وأعلنت شركات طيران، في وقت سابق من اليوم، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الطيران الإيرانية: أجواء الخليج آمنة وشركات الطيران تسير رحلاتها بشكل معتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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