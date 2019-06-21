شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ خلال تكريم هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" الاب الروحي للتيار ​اللواء​ ​نديم لطيف​ على "اهمية المضي بهذه الروحية حتى لو اختلف الاسلوب"، لافتاً الى "العمل الدؤوب الذي ينكب عليه ​المجلس النيابي​ اليوم لاقرار ​الموازنة​ بالطريقة الصحيحة خصوصا ان المرحلة التي نمر بها صعبة جدا وعلى الجميع المساعدة في تحقيق المبتغى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: المرحلة التي نمر بها صعبة جدا وعلى الجميع المساعدة بتحقيق المبتغى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.