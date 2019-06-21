"الفكر العاملي": المعركة ضد الفساد فقدت فعاليتها عندما دخلت في المزايدات

إعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ أن "المعركة ضد ​الفساد​ فقدت فعاليتها عندما دخلت في سياق المزايدات الاعلامية والسياسية والاستثمار الشخصي والفئوي الرخيص وتركت المواطن ضحية ل​منظومة​ الفساد المستشري التي تحميه التوازنات السياسية والطائفية". وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة في مسجد عيناثا سأل فضل الله:"ما قيمة الخطط الاصلاحية التي تخفق في استرداد المال المنهوب ومحاسبة المرتكبين والفاسدين وسد مزاريب الهدر والانفاق والتي تعمد لسد عجز ​الموازنة​ عبر المس بحقوق الفئات الشعبية الفقيرة والموظفين والعسكرين".

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