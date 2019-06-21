أفادت معلومات للـLBC بأن "حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه نّوه، في موضوع ​التعيينات​ الإدارية، بأنه يبدو أن الوجوه سوف تبقى نفسها بالخلطة نفسها".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: سلامه ينوه بأن الوجوه سوف تبقى نفسها بالخلطة نفسها في التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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