اشار رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه "يبدو بأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أصيب بعدوى الإحتفاظ بحق الرد، لذا المخرج الوحيد أن ينزل الحمار عن السطح بعدما أصعده اليه وإيجاد مخرج للعقوبات".
وفي وقت سابق كشف ترامب أننا "تحضرنا للرد وكنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران الليلة الماضية وسألت أحد الجنرالات كم شخصا سيموت وجوابه كان 150"، كاشفا أنه "قبل 10 دقائق من تنفيذ الضربة أوقفتها لأن الرد قد لا يتناسب مع إسقاط الطائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ترامب أصيب بعدوى الاحتفاظ بحق الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.