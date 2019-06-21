وهاب: ترامب أصيب بعدوى الاحتفاظ بحق الرد

اشار رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "‏يبدو بأن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أصيب بعدوى الإحتفاظ بحق الرد، لذا المخرج الوحيد أن ينزل الحمار عن السطح بعدما أصعده اليه وإيجاد مخرج للعقوبات".

وفي وقت سابق كشف ترامب أننا "تحضرنا للرد وكنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران الليلة الماضية وسألت أحد الجنرالات كم شخصا سيموت وجوابه كان 150"، كاشفا أنه "قبل 10 دقائق من تنفيذ الضربة أوقفتها لأن الرد قد لا يتناسب مع إسقاط الطائرة".