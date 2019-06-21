اجتماع طارئ في مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لمناقشة ملف معالجة النفايات

عُقد اجتماع طارئ في مركز ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ لمناقشة ملف معالجة ​النفايات​.

ولفت المجتمعون إلى "لاثار والتداعيات السلبية لازمة النفايات على المستويات الصحية والبيئية والإجتماعية والتي بدأت تتفاقم ووصلت إلى حد الخطر"، مطالبين ​الحكومة​ الإسراع بايجاد الحل النهائي للازمة، داعيين إلى "الالتزام بالكميات المقرر ادخالها الى ​مطمر الكوستابرافا​ بموجب قرار ​مجلس الوزراء​، دفع الحوافز المالية المقررة للبلديات بموجب قرارات مجلس الوزراء".

كما دعا المجتمعون، المواطنين الى اعتماد الفرز من المصدر والاسراع في انهاء تطوير معمل فرز العمروسية واعمال انشاء وتشغيل معمل التسبيخ في الكوستابرافا".