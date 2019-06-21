OTV: عدد من المستشفيات بدأت تغلق أقسامها وبشكل خاص أقسام الأمراض السرطانية

أكّدت معلومات للـ OTV أن "عددًا من ​المستشفيات​ بدأت تغلق أقسامها وبشكل خاص أقسام ​الأمراض​ ​السرطان​ية بسبب نسبة التكاليف الباهظة التي تتطلبها العلاجات الكيميائية ومطالبة وكلاء أدوية السرطان بدفع مستحقاتهم خلال ستة أشهر".

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