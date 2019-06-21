البيت الأبيض: ترامب بحث هاتفيا مع بن سلمان التهديد الإيراني في المنطقة

أفاد البيت الأبيض بان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التهديد الإيراني في المنطقة".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعلن يوم أمس إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" من طراز غلوبال هوك تصنعها الشركة الأميركية نوثروب غرونمان لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.
وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.
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