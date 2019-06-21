إيران أطلقت تحذيرين قبل ضرب الطائرة المسيرة الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن إيران أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، الخميس، فوق بحر عمان.

وأكد الجنرال أمير علي حاجي زادة "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات".

وأوضح: "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".

وأكد حاجي زاده كذلك أن "طائرة التجسس التابعة للنظام الأمريكي" أسقطت بعد دخولها المجال الجوي الإيراني، فيما تؤكد واشنطن أن طائرة الاستطلاع استهدفت وهي في الأجواء الدولية.