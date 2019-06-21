بينها ألمانيا وبريطانيا.. دول العالم تتجنب مجال إيران الجوي

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ردود فعل دولية خصوصا على مستوى قطاع الطيران، لحقت بالأزمة التي اشتعلت بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أسقطت الثانية طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق هرمز قرب كوه باراك في إقليم هورموزكان الجنوبي، بعدما اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية، وفقا لما أذيع بالتليفزيون الإيراني، فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون إحدى طائراته حلقت في سماء تلك الدولة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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وبجانب إعلان شركات للطيران في هولندا وأستراليا وألمانيا وبريطانيا، اليوم، حظر التحليق فوق مضيق هرمز، الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحوار بين إيران وأمريكا حيث إن الاتحاد الأوروبي قلق من الوضع، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وعلى مستوى الرحلات الأمريكية، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظر كل الرحلات في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران، مشيرة إلى أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إير لاينز"، أنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

من جانبها، أوضحت شركة "أو.بي.إس غروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة أن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأميركية المسيرة وقت إسقاطها.

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وعلى المستوى الدولي، قالت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" إن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز، مضيفة "الحادث مع الطائرة المسيرة هو السبب.. هذا إجراء وقائي"، كما سارت شركة كوانتاس الأسترالية للطيران على المنوال نفسه، وأعلنت أنها ستتجنب التحليق في أجواء مضيق هرمز.

وبالتباع، ذكرت شركة "لوفتهانزا"، أكبر شركات الطيران الألمانية، أن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران، إضافى إلى إعلان الخطوط الجوية البريطانية نفس القرار، قائلة إنها ستتجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

الإمارات

وعلى المستوى الخليجي أيضا أعلنت دولة الإمارات المتحدة تجنب طائراتها المدنية مناطق الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث".