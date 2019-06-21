نقيب الإعلاميين: تجهيزات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمصر تدعو للفخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعده ، نقيب الإعلاميين أن ما تم إنجازه من تجهيزات للبنية التحيتة للمنشأت الرياضية استعداداً لكأس الأمم الإفريقية 2019 مدعاه للفخر ، و تؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة لخروج البطولة بالشكل الذى يليق بمصر الجديدة و مكانتها في القارة الأفريقية .
وطالب سعده ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، الإعلاميين الالتزم بالمعايير المهنية و ميثاق الشرف الإعلامى اثناء تغطية البطولة ، و أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة و رصد الأداء الإعلامى خلال البطولة .
كما ناشد نقيب الإعلاميين الجماهير المصرية بالتحلى بالروح الرياضية ، و استعادة روح تشجيع جماهير بطولة أفريقيا 2006 ، و تقديم مظهر حضارى للمشجع المصرى الذى دائما يبهر العالم في جميع المحافل الرياضية داخل و خارج مصر .
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