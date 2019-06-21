شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: الإخوان أشد حقدًا وخطرًا وخبثًا من إيران على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، مؤكدا أن التنظيم أشد خطرا من النظام الإيرانى على المنطقة العربية.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أثبتت الأحداث والأيام والمواقف أن الإخوان أشد حقدًا وخطرًا وخبثًا ومكرًا حتى من نظام الملالي، فنظام الملالي وأتباعه كانوا خطر ولكنهم كانوا بعيدين عنا.

وتابع فهد ديباجى: بينما الإخوان يعيشون بيننا ويأكلون ويشربون ويتظاهرون بأنهم مِنا وفينا، لكنهم كانوا يمكرون بِنَا ويتمنون زوالنا وسقوطنا.

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