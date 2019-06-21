شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: الإخوان أشد حقدًا وخطرًا وخبثًا من إيران على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، مؤكدا أن التنظيم أشد خطرا من النظام الإيرانى على المنطقة العربية.
وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": أثبتت الأحداث والأيام والمواقف أن الإخوان أشد حقدًا وخطرًا وخبثًا ومكرًا حتى من نظام الملالي، فنظام الملالي وأتباعه كانوا خطر ولكنهم كانوا بعيدين عنا.
وتابع فهد ديباجى: بينما الإخوان يعيشون بيننا ويأكلون ويشربون ويتظاهرون بأنهم مِنا وفينا، لكنهم كانوا يمكرون بِنَا ويتمنون زوالنا وسقوطنا.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودى: الإخوان أشد حقدًا وخطرًا وخبثًا من إيران على المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.