شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى: نرفض تجاوز وتطاول أردوغان..ونطالب بمحاكمته لدعمه الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

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قال ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركى رجب أردوغان يواصل حماقته وتطاوله وإساءاته المتكررة ضد مصر، ويدافع بالباطل والزور عن جماعته الإخوان الإرهابية، ويواصل التضليل والكذب والتحريض ضد الدولة المصرية.

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وأعرب "الحسينى"، في تصريح له، عن رفضه لتصريحات رجب طيب اردوغان تعقيبا علي وفاة محمد مرسي العياط، وما تضمنته تلك التصريحات من محاولات تدخل سافرة في الشأن الداخلي المصرى، مؤكدا أن مصر لن تقبل بتطاول الرئيس التركي الكذاب المضلل، ولن تصمت علي تجاوزاته.

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وأضاف النائب ممدوح الحسينى، أن أردوغان ، عليه أن ينشغل بأحوال وظروف بلاده وشعبه فقط، فهذا الرجل الديكتاتور تسبب في إضعاف الاقتصاد التركي ويخدع شعبه وينكل بمعارضيه ويدعم ويمول الإرهاب، ولابد من إسقاطه ومحاكمته.

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