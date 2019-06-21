شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالنواب تفتح ملف "الرعاية اللاحقة للسجناء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تبحث الأحد، الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التي تواجههم بعد الافراج عنهم، وكذلك مناقشة عدم تفعيل الخطاب الصادر لهم من وزارة التضامن بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.

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أما بالنسبة ليوم الأثنين، فمن المتوقع أن يشهد إجتماع لجنة حقوق الإنسان – حسب جدول أعمالها، عرض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد، بشأن أسباب تأخر استكمال مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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جدير بالذكر، أن اللجنة أثناء مناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمجلس النواب، للعام المالي الجديد 2019/2020، شددت علي أهمية الانتهاء من إنشاء المبني الجديد للمجلس القومي بالتجمع الخامس لاسيما أنه واجهة لمصر، علي أن يكون افتتاحة علي مستوي عالمي بحضور السفراء الدول العربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الحقوقية العالمية.

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