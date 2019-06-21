إحلال وتجديد محطتي مياه شرب وصرف في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات مياه شرب وصرف صحي في قرية ذخيرة التابعة للمركز بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و645 ألف جنيه.

وقال المهندس عادل عباس، رئيس المركز، إنه جرى الانتهاء من تطوير وإحلال محطة مياه القرية بتكلفة مليون و815 ألف جنيه، كما جرى الانتهاء من تطوير وإحلال محطة الصرف بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، حيث جرى الانتهاء من مراحل المشروع بنسبة 100% تحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد عباس، أنه اعتمد مبلغ قيمته 15 مليون و242 ألف جنيه كمخصص مالي لخطة استثمارية للعام المالي 2019/2020 بزيادة عن العام المالي السابق بلغ 2 مليون جنيه.

وأوضح عباس، أن مجالات المشروعات المدرجة في الخطة هي الطرق بقيمة 8.914 مليون جنيه، لاستكمال رصف الطرق الداخلية والخارجية في المدينة والقرى التابعة، ولمجال الكهرباء تم تخصيص مبلغ 1.953 مليون جنيه، لتوريد مستلزمات ومحولات إنارة لخدمة مدينة بلاط، أما مجال تحسين البيئة فتم تخصيص مبلغ مالي قدره 2.954 مليون، تم تخصيص مبلغ 1.421 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى.