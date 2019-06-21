تنتهي في ساعة.. ننشر خطة المترو لإنهاء زحام الجماهير عقب مباراة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس إيهاب هلال، مساعد رئيس شركة المترو للخط الثالث، عن خطة المترو لسحب التجمع الجماهيري بعد نهاية مباراة مصر وزيمبابوي.

وأعلنت شركة المترو، مد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية بالخطوط الثلاثة، ليبدأ في الخامسة ونصف صباحا وينتهي الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة بطولة الأمم الأفريقية.

وقال "هلال" في تصريحات لمصراوي، إن الأمور تسير بشكل جيد منذ بداية اليوم، مع زيادة حركة الركاب بنسبة طفيفة عن أيام الجمعه طوال العام، موضحا أن حتى الآن توافد الجماهير بشكل متقطع على المترو، ولم يحدث أي تكدس أو ازدحام.

ولفت مساعد رئيس الشركة إلى أن التكدس الحقيقي يحدث عقب الانتهاء من المباراة، وخروج الجماهير كتلة واحدة على محطة أرض المعارض بالمترو.

وأوضح أن جرى الاستعداد لهذا التوقيت بالدفع بـ15 قطارًا إضافيا بمحطة أرض المعارض، لسحب التكدس أثناء خروج الجماهير إلى جانب الدفع بقطارات إضافية بمحطات العتبة -المحطة التبادلية مع الخط الثاني-، مؤكدا أن الخطة تستهدف نقل الجماهير في خلال ساعة.

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وشدد مساعد رئيس شركة المترو على إصدار تعليمات لمدير المحطات، بالتنبيه على جماهير الركاب، بالبعد عن الاجواء الاحتفالية داخل محطات المترو، لتفادي الزحام في صالة محطات المترو.

ولفت هلال، إلى أنه تم تزويد 4 أكشاك إضافية بمحطتي "أرض المعارض، والاستاد" بالخط الثالث للمترو، لتشغيلها في أقوات الذروة، لبيع التذاكر بفئاتها المختلفة للركاب، بالتزامن مع إقامة مبارايات أمم أفريقيا.

وأضاف مساعد رئيس شركة المترو، أنه زيادة بوابات الخروج بالمحطات ذاتها، لتصبح بواباتين للدخول مزودتان بجهاز إكس راي، وبوابتان للخروج، يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ومباحث المترو، لتخفيف حدة الزحام أثناء المبارايات.

تابع: "سيتم مد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية، تزامنًا مع انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، بدءا من الجمعه يوم 21 يونيو الجاري وحتى نهاية البطولة 19 يوليو المقبل، إلى جانب تجهز 15 قطارا إضافيًا".

ويلعب اليوم منتخب مصر وزيمبابوي، مباراة افتتاح البطولة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى.